Гладилин: удаление Денисова с «Химками» — справедливое решение. Прыгал двумя ногами

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что судья принял правильное решение, удалив игрока красно-белых Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Спартак» был настроен на результат, но «Химки» были агрессивнее. Они борются за выживание: победа даёт им шанс попасть в зону стыковых матчей. Игрокам «Спартака» нельзя предъявить претензии, что они не отдавались на поле.

Им не хватило исполнительского мастерства: то спешили с принятием решений в атаке, то допускали грубые и нервозные ошибки в обороне. «Химки» сегодня были хорошо подготовлены физически и очень мотивированы.

Отсутствие Зобнина не сказалось на команде: он не является ключевым игроком и уже давно не определяет игру. А вот отсутствие Джикии в этом матче очень повлияло. Удаление Денисова – справедливое решение.

Он прыгал двумя ногами – мог нанести очень серьёзную травму сопернику. Например, переломал бы ногу, тогда была бы прямая красная карточка. Судья отработал матч без претензий», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.