«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в матче АПЛ

Сегодня, 13 мая, прошёл матч 36-го тура английской Премьер-лиги между бирмингемской «Астон Виллой» и лондонским «Тоттенхэмом». Встречу принимал стадион «Вилла Парк». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Англия).
Гол Джейкоба Рэмси в самом начале матча вывел команду Унаи Эмери вперёд, на 72-й минуте полузащитник Дуглас Луис преимущество бирмингемцев удвоил.
Уже под занавес встречи в ворота «Астон Виллы» был назначен пенальти, который реализовал нападающий «шпор» Гарри Кейн.
В настоящий момент «Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 57 очков. «Тоттенхэм» — шестой, у лондонцев те же 57 баллов.
Следующий матч бирмингемцы проведут на выезде с «Ливерпулем» 20 мая, «шпоры» сыграют с «Брентфордом» в тот же день.
- 13 мая 2023
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