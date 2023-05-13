«Реал» Мадрид — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

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Сегодня, 13 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 23:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.

Ранее команды встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» – 1:0.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах. «Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 14 очков.