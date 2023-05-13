«Реал» Мадрид — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
Поделиться
Сегодня, 13 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 23:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.
Испания - Примера. 34-й тур
13 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее команды встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» – 1:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах. «Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 14 очков.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
20:39
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:05
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:43
-
19:43
-
19:36
-
19:34
-
19:30
-
19:27
-
19:27
-
19:21
-
19:17
-
19:15
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
19:02
-
18:54
-
18:53
-
18:52
-
18:43
-
18:42
-
18:35
Партнерский контент