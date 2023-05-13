ЦСКА — «Торпедо»: хозяева повели в два мяча
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Сегодня, 13 мая, проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Чалов – 5' 2:0 Обляков – 38'
На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.
Ранее, на пятой минуте матча, нападающий армейцев Фёдор Чалов отправил мяч в сетку ворот «Торпедо».
Напомним, после 26-го тура РПЛ московский клуб располагается в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на один балл.
«Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.
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