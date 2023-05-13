Президент РФС Дюков: это не проблема «Зенита», что они пять раз подряд выигрывают РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал пятое подряд чемпионство санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Это не проблема «Зенита», что они пять раз подряд выигрывают. Каждый титул был заслуженным. Нужно отметить работу клуба, менеджмента, спортивного блока. Все трансферы, которые сделал «Зенит», были качественными. Тренерскому штабу удалось раскрыть потенциал пришедших игроков. «Зенит» — лидер российского футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после победы в матче 26-го тура с московским «Спартаком». Сине-бело-голубые стали победителями национального первенства в 10-й раз в истории.