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Президент РФС рассказал, что ведёт переговоры по товарищеским матчам сборной России

Президент РФС рассказал, что ведёт переговоры по товарищеским матчам сборной России
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о предстоящих матчах национальной команды.

«Сейчас мы ведём переговоры с несколькими футбольными федерациями на предмет товарищеских матчей сборной. В ближайшее время решение будет принято. Как подпишем соглашения, сообщим о них», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В марте сборная России провела товарищеские матчи со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В 2022 году Россия победила Кыргызстан (2:1), а также сыграла вничью с Узбекистаном (0:0) и Таджикистаном (0:0). Ранее российская сборная была отстранена от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА. Россияне пропускают отбор к Евро-2024.

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