ЦСКА — «Торпедо»: третий мяч армейцев отменили из-за офсайда

Сегодня, 13 мая, проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 76-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков оформил дубль, однако его мяч отменили из-за положения вне игры.

Ранее, на пятой минуте матча, нападающий армейцев Фёдор Чалов открыл счёт в игре.

На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.

Напомним, после 26-го тура РПЛ московский клуб располагается в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на один балл.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.