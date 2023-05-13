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ЦСКА — Торпедо. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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ЦСКА — «Торпедо»: третий мяч армейцев отменили из-за офсайда

ЦСКА — «Торпедо»: третий мяч армейцев отменили из-за офсайда
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Сегодня, 13 мая, проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Чалов – 5'   2:0 Обляков – 38'

На 76-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков оформил дубль, однако его мяч отменили из-за положения вне игры.

Ранее, на пятой минуте матча, нападающий армейцев Фёдор Чалов открыл счёт в игре.

На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и сделал счёт 2:0 в пользу своей команды.

Напомним, после 26-го тура РПЛ московский клуб располагается в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на один балл.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в таблице, набрав 13 очков.

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