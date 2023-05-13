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Давид де Хеа выиграет «Золотую перчатку» АПЛ

Давид де Хеа выиграет «Золотую перчатку» АПЛ
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Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа гарантированно получит «Золотую перчатку» английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.

К настоящему моменту Давид де Хеа провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге «всухую». У ближайших преследователей — Алисона из «Ливерпуля», Ника Поупа из «Ньюкасла» и Аарона Рамсдейла из «Арсенала» — по 13 таких игр.

«Арсеналу», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу» в нынешнем сезоне осталось провести по три матча в рамках АПЛ, поэтому ни Поуп, ни Алисон, ни Рамсдейл не смогут превзойти достижение де Хеа.

Ранее в своей карьере испанский вратарь «дьяволов» уже получал «Золотую перчатку». Случилось это в сезоне-2017/2018. Алисон выигрывал этот приз дважды — в сезоне-2018/2019 и в кампании-2021/2022.

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