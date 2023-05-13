«Рубин» обыграл «Акрон» в матче Первой лиги

В Казани завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Рубин» принимал «Акрон». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

На четвёртой минуте Рустам Ашурматов вывел хозяев вперёд. Спустя три минуты Мераби Уридия удвоил преимущество «Рубина». На 13-й минуте Руслан Апеков отыграл один мяч, но вскоре Джоэль Фамейе забил третий гол «Рубина». В концовке встречи «Акрон» забил свой второй гол усилиями Дмитрия Сасина.

В других матчах игрового дня «Велес» минимально обыграл «СКА-Хабаровск», «Уфа» сыграла вничью с «Енисеем» — 2:2, «Алания» разгромила «Краснодар-2» — 5:2, лидер турнира «Балтика» победила ульяновскую «Волгу» со счётом 2:0, тульский «Арсенал» оказался сильнее «Волгаря» — 2:1, а «Родина» одержала разгромную победу в матче с «Нефтехимиком» — 5:1.