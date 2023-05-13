L’Équipe: Хакими хотел бы вернуться в «Реал»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими мечтает вернуться в «Реал», сообщает As со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, марокканец хотел бы выступать за «сливочных». Он является воспитанником мадридского клуба.

Сообщается, что катарские владельцы «ПСЖ» не заинтересованы в продаже Хакими и не готовы к переговорам с «Реалом».

В текущем сезоне на счету марокканского защитника 37 матчей в составе парижан во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в поисках замены своему основному правому защитнику Даниэлю Карвахалю.