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L’Équipe: Хакими хотел бы вернуться в «Реал»

L’Équipe: Хакими хотел бы вернуться в «Реал»
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими мечтает вернуться в «Реал», сообщает As со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, марокканец хотел бы выступать за «сливочных». Он является воспитанником мадридского клуба.

Сообщается, что катарские владельцы «ПСЖ» не заинтересованы в продаже Хакими и не готовы к переговорам с «Реалом».

В текущем сезоне на счету марокканского защитника 37 матчей в составе парижан во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Реал» находится в поисках замены своему основному правому защитнику Даниэлю Карвахалю.

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