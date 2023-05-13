Президент РПЛ Алаев: хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассчитывает увидеть интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Надеюсь, что и остальные клубы смогут усилить свои составы, принять правильные решения, в том числе и кадровые — и составить конкуренцию «Зениту». Мы болельщики футбола. Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах, например, «Зенит» — «Спартак». Хочется, чтобы была интрига», — цитирует Александра Алаева «Спорт-экспресс».

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России. Кроме того, для санкт-петербургского клуба эта победа стала десятой в истории.

Сегодня «Зениту» был вручён чемпионский кубок после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).