Чалов забил 16-й гол в сезоне РПЛ, установив личный рекорд

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов забил 16-й гол в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, открыв счёт в матче 27-го тура с «Торпедо».

Форвард установил личный рекорд. До этого наиболее успешным для Фёдора был сезон-2018/2019, когда игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата.

После первого тайма армейцы ведут со счётом 2:0. Спустя 33 минуты после точного удара Чалова голом отметился полузащитник Иван Обляков.

Напомним, после 26-го тура РПЛ московский клуб располагается в турнирной таблице на второй строчке, имея в активе 51 очко. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на один балл. «Торпедо» занимает последнюю, 16-ю строчку в таблице, набрав 13 очков. Лидирует «Зенит», набравший 65 баллов и обеспечивший себе титул чемпиона.