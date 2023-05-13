Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Зенита» Медведев — о пяти чемпионствах подряд: приятное дело не надоедает

Гендиректор «Зенита» Медведев — о пяти чемпионствах подряд: приятное дело не надоедает
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчёт выигранного командой Сергея Семака пятого чемпионского титула подряд.

«Приятное дело не надоедает», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионский титул в нынешнем сезоне, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. Для санкт-петербургского клуба эта победа стала пятой подряд и десятой в истории.

За десятую победу в чемпионате России/СССР «Зенит» получил вторую звезду на футболках, в день победы над красно-белыми петербуржцы обновили эмблему в соцсетях. Сегодня, после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2), игрокам команды Семака вручили чемпионский кубок.

Материалы по теме
Президент РФС Дюков: это не проблема «Зенита», что они пять раз подряд выигрывают РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023