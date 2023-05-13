Гендиректор «Зенита» Медведев — о пяти чемпионствах подряд: приятное дело не надоедает
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался насчёт выигранного командой Сергея Семака пятого чемпионского титула подряд.
«Приятное дело не надоедает», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» досрочно выиграл чемпионский титул в нынешнем сезоне, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. Для санкт-петербургского клуба эта победа стала пятой подряд и десятой в истории.
За десятую победу в чемпионате России/СССР «Зенит» получил вторую звезду на футболках, в день победы над красно-белыми петербуржцы обновили эмблему в соцсетях. Сегодня, после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2), игрокам команды Семака вручили чемпионский кубок.
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