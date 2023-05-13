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Видеообзор матча «Зенит» — «Краснодар»

Видеообзор матча «Зенит» — «Краснодар»
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В Санкт-Петербурге завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимал «Краснодар». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 15-й минуте встречи Малком открыл счёт. На 51-й минуте Михайло Баньяц восстановил равновесие, а спустя семь минут Алексей Ионов вывел «Краснодар» вперёд. В самой концовке встречи Матео Кассьерра спас для «Зенита» ничью.

Матч команд в первом круге завершился минимальной победой «Зенита». Победу сине-бело-голубым принёс Далер Кузяев, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Зенит» набрал 65 очков после 27 матчей и уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне. После матча команда получила кубок и золотые медали. «Краснодар» располагается на шестой строчке, набрав 43 очка.

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