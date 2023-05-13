Лэмпард — о ничьей с «Ноттингемом»: «Челси» играл слишком медленно в первом тайме

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги игры 35-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» (2:2).

«В первом тайме мы играли очень медленно. Мяч постоянно находился под нашим контролем. Всё, что оставалось сопернику – это угрожать с помощью навесов, контратак и перехватов. Это было предсказуемо. Но всё равно наша медлительность мешала создавать опасные моменты у ворот «Ноттингема».

Мы очень разочарованы тем, что пассивно провели первую половину встречи. Точно так же мы действовали и в матче с «Брентфордом»: мы просто-напросто потеряли 45 минут игры.

Второй гол «Ноттингема» – случайный заброс в штрафную. Сегодня соперник угрожал нам только после стандартов. Но мы должны принять этот результат и нести за него ответственность.

Стерлинг отлично себя проявил. Нам нужно больше таких индивидуальных перформансов. Рахим здорово использовал все свои моменты. Нужно, чтобы подобное происходило всегда», – приводит слова Лэмпарда BBC.