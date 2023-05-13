Малком — о своём будущем: я в восторге от того, как ко мне относятся в «Зените»

Нападающий «Зенита» Малком заявил, что намерен продолжить карьеру в команде из Санкт‑Петербурга.

«Для меня выигранный титул — четвёртый подряд, для «Зенита» — пятый. Мы не можем останавливаться. Не время отдыхать. Это заслуженная награда за сложный сезон. Это мой лучший сезон. Огромное спасибо одноклубникам, без них этих голов не было бы. Хочется больше.

Связываю ли я своё будущее с «Зенитом»? Безусловно. У меня контракт до 2027 года. Я очень счастлив здесь. Мне нравится клуб, Санкт‑Петербург. Я в восторге от того, как ко мне относятся. Свое будущее вижу здесь», — сказал Малком в эфире «Матч ТВ».

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома, Клаудиньо, Роберта Ренана и Густаво Мантуана, ранее прибыл в Санкт‑Петербург для обсуждения будущего своих клиентов. В сезоне-2022/2023 26-летний Малком забил 23 гола в 27 матчах РПЛ и отдал семь результативных передач.