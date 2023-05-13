ЦСКА — «Торпедо»: армейцы довели счёт до разгромного

Сегодня, 13 мая, проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 91-й минуте встречи нападающий армейцев Фёдор Чалов оформил дубль, реализовав пенальти – 3:0 в пользу ЦСКА.

Ранее, на пятой минуте матча, Чалов открыл счёт в игре.

На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и увеличил преимущество в счёте для своей команды.

На 76-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков оформил дубль, однако его мяч отменили из-за положения вне игры.