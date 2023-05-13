ЦСКА — «Торпедо»: армейцы довели счёт до разгромного
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Сегодня, 13 мая, проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Торпедо». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Чалов – 5' 2:0 Обляков – 38' 3:0 Чалов – 90+1'
Удаления: нет / Самсонов – 90+2'
На 91-й минуте встречи нападающий армейцев Фёдор Чалов оформил дубль, реализовав пенальти – 3:0 в пользу ЦСКА.
Ранее, на пятой минуте матча, Чалов открыл счёт в игре.
На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и увеличил преимущество в счёте для своей команды.
На 76-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков оформил дубль, однако его мяч отменили из-за положения вне игры.
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