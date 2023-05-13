«Зенит» проводит чемпионский парад после награждения
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» проводит чемпионский парад в честь победы в Российской Премьер-Лиге.
Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».
После матча с «Краснодаром» (2:2) команде вручили кубок и медали. После церемонии награждения на «Газпром Арене» команда отправилась на автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания. Планируется сделать пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами. Остановки будут сделаны возле памятника «Медный всадник», в Гостином дворе, на Малой Конюшенной улице, возле Ростральных колонн и у Петропавловской крепости.
Победа в РПЛ стала для «Зенита» пятой подряд.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
20:59
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:47
-
20:39
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:17
-
20:09
-
20:05
Партнерский контент