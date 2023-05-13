«Зенит» проводит чемпионский парад после награждения

Санкт-петербургский «Зенит» проводит чемпионский парад в честь победы в Российской Премьер-Лиге.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита».

После матча с «Краснодаром» (2:2) команде вручили кубок и медали. После церемонии награждения на «Газпром Арене» команда отправилась на автобусе по специальному маршруту — от стадиона до Невского проспекта и площади Восстания. Планируется сделать пять остановок в фестивальных точках для совместного празднования трофея и второй золотой звезды вместе с петербуржцами. Остановки будут сделаны возле памятника «Медный всадник», в Гостином дворе, на Малой Конюшенной улице, возле Ростральных колонн и у Петропавловской крепости.

Победа в РПЛ стала для «Зенита» пятой подряд.