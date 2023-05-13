Хави: несправедливо, что Бускетс ни разу на попадал в число номинантов на «Золотой мяч»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил уходящего из каталонского клуба по завершении нынешнего сезона Серхио Бускетса, заявив, что считает несправедливым его невключение в число претендентов на «Золотой мяч».
«Он лучший опорный полузащитник, лучший полузащитник, играющий глубоко, из тех, кого я видел своими глазами. Мне всегда казалось огромной несправедливостью, что он никогда не был среди номинантов на «Золотой мяч».
В футболе много несправедливости, и это один из примеров. Он, пожалуй, самый умный полузащитник, с которым я играл. Он был лучшим во всём и является безусловно лучшим опорником в истории «Барсы», — цитирует Хави издание FourFourTwo.
Об уходе Серхио Бускетса из «Барселоны» стало известно 10 мая. Об этом объявил каталонский клуб. Полузащитник выступает за основную команду сине-гранатовых с 2008 года, он трижды выигрывал Лигу чемпионов.
- 13 мая 2023
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