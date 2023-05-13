«Интер» — «Сассуоло»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии встретятся «Интер» и «Сассуоло». Команды будут играть на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Ханданович, Белланова, Д'Амброзио, Ачерби, де Врей, Димарко, Гальярдини, Брозович, Мхитарян, Корреа, Лукаку.
«Сассуоло»: Консильи, Руан, Тольян, Эрлич, Рожерио, Фраттези, Лопес, Энрике, Лорьян, Дефрель, Берарди.
В игре первого круга «Интер» на выезде одолел соперника со счётом 2:1.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Симоне Индзаги удалось набрать 63 очка в 34 играх. «Нерадзурри» располагаются на четвёртом месте. «Сассуоло» занимает 13-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 44 балла.
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