«Привезли» себе два гола». Главный тренер «Торпедо» Клотет — о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги матча 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3).
«Поздравляю армейцев с победой. Они хорошо играют дома — у них лишь одно поражение на домашнем стадионе. Наши игроки хорошо боролись, но ЦСКА забил три гола. Второй мяч получился отличным. Но я остался доволен игрой футболистов «Торпедо» — физически они выглядели лучше, чем за весь прошедший период. Мы сами «привезли» себе два гола. Соперник был сегодня силён, но результат не отображает того, что было на поле», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Московское «Торпедо» лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге после поражения в сегодняшнем матче.
За три тура до конца чемпионата автозаводцы отстают от спасительной, 14-й строчки на десять очков. На 14-м месте находится «Пари Нижний Новгород».
- 13 мая 2023
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