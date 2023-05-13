«Вильярреал» разгромил «Атлетик» Бильбао в матче Ла Лиги

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Атлетик» Бильбао. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 24-й минуте Алекс Баэна открыл счёт.

Баэна забивает прямым ударом со штрафного:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 37-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество «Вильярреала».

Джексон воспользовался рикошетом:

В концовке тайма Ойан Сансет отыграл один мяч.

Сансет реализует пенальти:

Во втором тайме голами в составе «Вильярреала» отметились Джексон и Баэна. Ещё один гол игрок «Атлетика» Айтор Паредес забил в свои ворота.

Джексон забивает после вертикальной атаки:

Паредес срезает мяч в свои ворота:

«Вильярреал» находится на пятом месте в Ла Лиге, а «Атлетик» — на восьмом.