«Вильярреал» разгромил «Атлетик» Бильбао в матче Ла Лиги
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Завершился матч 34-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Атлетик» Бильбао. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 24-й минуте Алекс Баэна открыл счёт.
Баэна забивает прямым ударом со штрафного:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 37-й минуте Николас Джексон удвоил преимущество «Вильярреала».
Джексон воспользовался рикошетом:
В концовке тайма Ойан Сансет отыграл один мяч.
Во втором тайме голами в составе «Вильярреала» отметились Джексон и Баэна. Ещё один гол игрок «Атлетика» Айтор Паредес забил в свои ворота.
Джексон забивает после вертикальной атаки:
Паредес срезает мяч в свои ворота:
«Вильярреал» находится на пятом месте в Ла Лиге, а «Атлетик» — на восьмом.
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