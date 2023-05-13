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Топ-клубы проявляют интерес к Влаховичу. «Ювентус» готов расстаться с игроком за € 60 млн

Топ-клубы проявляют интерес к Влаховичу. «Ювентус» готов расстаться с игроком за € 60 млн
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович летом может сменить клубную прописку. В услугах форварда заинтересованы такие команды, как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Ньюкасл», сообщает Football Italia.

По информации источника, Влахович готов покинуть туринский клуб в случае невыхода в Лигу чемпионов. Боссы «Ювентуса» не будут против, так как клубу в таком случае могут понадобиться дополнительные денежные средства.

Сообщается, что туринцы готовы рассмотреть все предложения по своему нападающему. Однако клуб намерен выручить с продажи игрока не менее € 60–70 млн.

В текущем сезоне на счету нападающего 38 матчей в составе «Ювентуса» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами. За туринский клуб Влахович выступает с января 2022 года.

Контракт игрока с «бьянконери» рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

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