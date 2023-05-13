«Уходим с высоко поднятой головой». Главный тренер «Торпедо» Клотет — о вылете из РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«Когда я только пришёл в «Торпедо», я понимал, что оставить команду в РПЛ — это серьёзный вызов. Шансы были очень маленькие — около 2%. Но мне понравилась история клуба. Как и понравилось то, каким хотят видеть клуб в будущем. Это совпало с тем, что я сам хочу видеть. Но мы работали, чтобы оставить «Торпедо» в РПЛ. Для меня было важно понять, как клуб оказался в такой ситуации. Возможно, было трудно конкурировать с командами РПЛ сразу после ФНЛ. Нужно понять, почему мы оказались в такой ситуации, чтобы использовать данные знания. Сейчас мы уже знаем, что такое РПЛ. Если мы сделаем шаг назад, то сделаем его с высоко поднятой головой, развивая наш футбол. У нас не получилось оставить «Торпедо» в РПЛ, но мы используем время, чтобы понять, что случилось. Мы сделали шаг назад, но будем работать, чтобы шагать вперёд. Мы много работали с руководством, сейчас у нас хорошая атмосфера в команде. Если вы придёте в «Лужники», то увидите, что команда работает. Когда мы выходим на поле, то стараемся отдать всё, что у нас есть.

Мы извиняемся перед болельщиками, но хотим сказать, что команда билась. Не знаю, что происходило до этого, потому что я только недавно пришёл. Но сейчас время планирования. У нас хорошая группа игроков, которые бились за «Торпедо» и фанатов. Я хочу оставаться с командой и стараться продвигать команду. Понимаю, что моя настоящая работа начнётся после 3 июля. Мы уходим с высоко поднятой головой и будем стараться извлечь уроки. Может быть, в следующий раз мы покажем другой результат с ЦСКА», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.