«Тоттенхэм» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов
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Уступив «Астон Вилле» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги (1:2), «Тоттенхэм» потерял математические шансы закончить нынешний сезон в топ-4 АПЛ.
В данный момент команда Райана Мэйсона занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков. «Манчестер Юнайтед», расположившийся на четвёртом месте, благодаря победе над «Вулверхэмптоном» (2:0) имеет в своём активе 66 очков.
Таким образом, за два тура до конца чемпионата «Тоттенхэм» отстаёт от четвёртого места, дающего право на выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне, на девять очков.
В нынешнем сезоне «шпоры» играли в Лиге чемпионов и добрались до стадии 1/8 финала, где уступили итальянскому «Милану» (0:1 по сумме двух встреч).
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