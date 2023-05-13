«Отвратительные и ужасные эмоции». Бабурин — о вылете «Торпедо» из РПЛ

Голкипер «Ростова» Егор Бабурин, выступающий на правах аренды за «Торпедо», прокомментировал вылет московского клуба из Российской Премьер-Лиги.

«Ужасные и отвратительные эмоции. С учётом того, что за этот год с нами происходило, было очень тяжело рассчитывать на что-то более серьёзное и в качестве игры, и с теми трансферами, которые были сделаны. Лично мне хотелось, чтобы этот момент отсрочился до последнего тура как минимум.

Есть ли разница, когда вылететь? Три недели будет неприятно жить и тренироваться. Когда есть надежда и цель, тогда получше», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Торпедо» лишилось математических шансов на сохранение прописки в РПЛ после поражения от ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России.