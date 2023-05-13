Mundo Deportivo: Гюндоган договорился о контракте с «Барселоной» уже три месяца назад

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган уже три месяца назад согласился перейти в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в ходе последних встреч между хавбеком и представителями «горожан» Илкай дал понять, что хочет перейти в «Барселону». Его не устраивает тот факт, что руководство «Сити» хочет его продлить всего лишь на один год.
Сообщается, что сине-гранатовые предлагают немцу контракт сроком на три года. Это вполне устраивает хавбека и его агентов, несмотря на сумму зарплаты, которая будет немного меньше, чем та, которую хавбек получает на данный момент в «Ман Сити».
Ранее сообщалось, что, помимо Гюндогана, «Барселона» также может подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и хавбека «Реала Сосьедад» Мартина Субименди.
В текущем сезоне на счету немецкого полузащитника 46 матчей за «Сити» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.
Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
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