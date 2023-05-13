Полузащитник ЦСКА Обляков ответил на вопрос, как остановить «Зенит» в РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о гегемонии санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.
«Как остановить «Зенит» в РПЛ? Надо работать. Если будем играть так, как в весенней части, то всё возможно», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
После матча «Зенит» — «Краснодар» (2:2) петербуржцы получили золотые медали и кубок за победу в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака досрочно обеспечили себе пятый титул подряд, у зенитовцев 65 очков после 27 туров.
ЦСКА в нынешнем сезоне располагается на второй строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Красно-синие набрали 54 очка. Сегодня, 13 мая, армейцы обыграли «Торпедо» со счётом 3:0.
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