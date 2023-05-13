«Спарта» выкупила Кухту у «Локомотива»

Пражская «Спарта» воспользовалась опцией выкупа нападающего Яна Кухты, который находится в аренде. Об этом сообщается в телеграм-канале московского «Локомотива», которому принадлежал игрок.

«Финансовые условия сделки устроили обе стороны, а в случае дальнейшей продажи Кухты мы получим дополнительную выплату с суммы трансфера. Мы благодарим Яна и желаем ему удачи в карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Кухта перешёл в «Локомотив» в 2022 году. Ян провёл в составе железнодорожников 11 матчей, забил три гола и отдал две голевые передачи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 26 матчах. В ближайшем матче команда сыграет с «Крыльями Советов».