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Президент «Торпедо» Савин высказался о вылете клуба из РПЛ

Президент «Торпедо» Савин высказался о вылете клуба из РПЛ
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал итоги нынешнего сезона для московской команды.

«Чуда не случилось. Будем работать над тем, чтобы сразу вернуться обратно. В первую очередь спасибо большое всем болельщикам, которые поддерживали команду. Всем огромная благодарность», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Торпедо» лишилось математических шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3). За три тура до конца чемпионата торпедовцы отстают от спасительной, 14-й строчки на 10 очков, имея в своём активе 13 баллов. На 14-м месте находится «Пари Нижний Новгород».

В 27 матчах нынешнего сезона московская команда одержала три победы и проиграла 20 матчей.

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