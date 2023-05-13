«Челси» согласовал контракт с Почеттино — Романо

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«Челси» согласовал все условия контракта с тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, соглашение с 51-летним специалистом будет подписано в ближайшие дни. Официальное заявление от лондонского клуба ожидается в скором времени.

Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочного соглашения. Переговоры между тренером и представителями «Челси» начались в апреле и длились без малого полтора месяца.

Аргентинец находится без работы с июля 2022 года, когда с ним расстался «ПСЖ».

Ранее сообщалось о желании Почеттино сделать полузащитника Мэйсона Маунта ключевым игроком своей команды. СМИ также писали о проблемных позициях «Челси», которые обозначил аргентинский специалист в разговоре с руководством клуба.