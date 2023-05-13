Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» согласовал контракт с Почеттино — Романо

«Челси» согласовал контракт с Почеттино — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» согласовал все условия контракта с тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, соглашение с 51-летним специалистом будет подписано в ближайшие дни. Официальное заявление от лондонского клуба ожидается в скором времени.

Сообщается, что Почеттино принял все условия долгосрочного соглашения. Переговоры между тренером и представителями «Челси» начались в апреле и длились без малого полтора месяца.

Аргентинец находится без работы с июля 2022 года, когда с ним расстался «ПСЖ».

Ранее сообщалось о желании Почеттино сделать полузащитника Мэйсона Маунта ключевым игроком своей команды. СМИ также писали о проблемных позициях «Челси», которые обозначил аргентинский специалист в разговоре с руководством клуба.

Материалы по теме
Daily Mail: Почеттино определился с приоритетными трансферами «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023