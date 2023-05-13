Кухарчук — о вылете «Торпедо» из РПЛ: тяжело передать эмоции — это не сказать словами

Игрок «Торпедо» Илья Кухарчук прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«Тяжело передать эмоции — это не сказать словами. Вы, наверное, не почувствуете этих эмоций.

Могли зацепиться за что-то большее? Да, конечно, могли. Могли сыграть вничью, могли брать очки. Тяжело сейчас говорить.

После победы над «Факелом» мне тоже казалось, что могли зацепиться. Я некомпетентен говорить, что пошло не так. Нужно спросить у главного тренера. Я футболист. Выполнял свою работу на футбольном поле — всегда на 100 процентов. Я не могу себя ни в чём упрекнуть. Этот вопрос точно не ко мне.

Команда тоже работала. Что пошло не так — детальный разбор. Об этом долго можно рассуждать. Сейчас нет желания и настроения», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.