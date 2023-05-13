Президент «Торпедо» сообщил, что клуб будет проводить матчи в Первой лиге в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что московский клуб планирует продолжать играть в «Лужниках» после вылета из Российской-Премьер-Лиги.
«Бюджет немножко скорректируется, но незначительно. Планируем продолжить играть в «Лужниках — на главном стадионе. По-другому мы не можем. Посещаемость будет ещё ниже? А где в Москве можно ещё играть на стадионе, который соответствует Первой лиге?
Посещаемость точно станет выше. На малой арене «Лужников» нельзя играть: она вмещает 1800 зрителей, а в Первой лиге нужно три тысячи», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Торпедо», напомним, лишилось шансов остаться в РПЛ после поражения от ЦСКА в матче 27-го тура (0:3). У команды Пепа Клотета 13 набранных очков в активе, до расположившегося на 14-й строчке «Факела» — 10 баллов.
- 13 мая 2023
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