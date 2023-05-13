Видеообзор победы ЦСКА в матче с «Торпедо»

Завершился матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Торпедо». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).
На пятой минуте матча нападающий армейцев Фёдор Чалов открыл счёт в игре.
На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков отметился забитым мячом и увеличил преимущество в счёте для своей команды.
На 76-й минуте хавбек ЦСКА Иван Обляков оформил дубль, однако его мяч отменили из-за положения вне игры.
На 91-й минуте встречи Чалов записал в свой актив второй забитый мяч, реализовав пенальти. Матч так и завершился – 3:0 в пользу ЦСКА.
Таким образом, московский клуб располагается в турнирной таблице на второй строчке, набрав 54 очка. Ближайший преследователь, «Ростов», отстаёт на четыре балла. При этом у команды Валерия Карпина на одну игру меньше.
«Торпедо» занимает последнюю, 16-ю строчку в таблице, набрав 13 очков.
- 13 мая 2023
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