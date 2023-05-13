Тимощук: «Зенит» долго шёл ко второй звезде, ребята — молодцы
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Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анатолий Тимощук прокомментировал победу санкт-петербургской команды в Российской Премьер-Лиге.
«Получается, завоевали вторую звезду. Мы к этому долго шли. Ребята — молодцы. До конца старались, не проиграли, боролись. Нужно было показать эмоции и поблагодарить болельщиков», — сказал Тимощук в эфире «Матч ТВ».
Обыграв «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ (3:2), «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул, который стал пятым подряд для команды Сергея Семака и десятым в истории.
По завершении матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2) игрокам сине-бело-голубых вручили кубок, после чего «Зенит» приступил к проведению чемпионского парада в Санкт-Петербурге.
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