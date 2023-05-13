«Челси» обозначил Лаутаро Мартинеса как главную цель на позицию форварда

«Челси» намерен подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в предстоящее трансферное окно, сообщает журналист Роб Дрэйпер в своём «твиттере».
По информации источника, тренер Маурисио Почеттино, который, скорее всего, возглавит лондонцев в ближайшее время, в первую очередь желает подписать форварда. 51-летнего специалиста привлекает возможность сотрудничества с Мартинесом во многом из-за того, что нападающий «Интера» является его соотечественником.
В текущем сезоне на счету Мартинеса 50 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и девятью результативными передачами.
Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
Ранее стало известно, что «Челси» практически согласовал контракт с Почеттино. Клуб официально объявит об этом в ближайшее время.
- 13 мая 2023
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