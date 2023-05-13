Михаил Кержаков радостно встретил оскорбительную кричалку про «Спартак»

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на оскорбительную кричалку про московский «Спартак», прозвучавшую во время чемпионского парада сине-бело-голубых.
Видео доступно в телеграм-канале «СБГ Мысли Вслух».
Когда болельщики стали петь кричалку, Кержаков, державший в руках громкоговоритель, улыбался и кивал головой в такт песне.
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после того, как в матче 26-го тура победил «Спартак» со счётом 3:2. После матча с «Краснодаром» (2:2) команда получила золотые медали и кубок, а затем начала чемпионский парад в городе.
«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. Для сине-бело-голубых победа в национальном первенстве стала десятой в истории клуба. На эмблеме «Зенита» появилась вторая звезда.
- 13 мая 2023
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