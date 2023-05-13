Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Интер» обыграл «Сассуоло» и оторвался от «Милана» в борьбе за попадание в ЛЧ

Завершился матч 35-го тура Серии А между «Интером» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Встреча закончилась победой «Интера» (4:2).

Счёт в матче открыл бельгийский форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Он отличился на 41-й минуте игры.

Во втором тайме благодаря автоголу и мячу Лаутаро Мартинеса «Интер» довёл счёт до разгромного. Однако «Сассуоло» сумел отыграть два мяча до 77-й минуты матча.

В тяжёлой концовке «Интер» сумел дожать соперника: за минуту до конца основного времени матча дубль оформил Лукаку. Матч так и завершился – победа «нерадзурри» со счётом 4:2.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Симоне Индзаги удалось набрать 66 очков в 35 играх. «Нерадзурри» располагаются на третьем месте, позволяющем попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Отрыв от «Милана», идущего пятым – пять очков.

«Сассуоло» занимает 13-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 44 балла.