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«Интер» — «Сассуоло» 4:2, результат матча 35-го тура Серии А 13 мая 2023 года

«Интер» обыграл «Сассуоло» и оторвался от «Милана» в борьбе за попадание в ЛЧ
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Завершился матч 35-го тура Серии А между «Интером» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Встреча закончилась победой «Интера» (4:2).

Счёт в матче открыл бельгийский форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку. Он отличился на 41-й минуте игры.

Во втором тайме благодаря автоголу и мячу Лаутаро Мартинеса «Интер» довёл счёт до разгромного. Однако «Сассуоло» сумел отыграть два мяча до 77-й минуты матча.

В тяжёлой концовке «Интер» сумел дожать соперника: за минуту до конца основного времени матча дубль оформил Лукаку. Матч так и завершился – победа «нерадзурри» со счётом 4:2.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии подопечным Симоне Индзаги удалось набрать 66 очков в 35 играх. «Нерадзурри» располагаются на третьем месте, позволяющем попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Отрыв от «Милана», идущего пятым – пять очков.

«Сассуоло» занимает 13-ю строчку таблицы Серии А, имея в активе 44 балла.

Италия - Серия А. 35-й тур
13 мая 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 2
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Лукаку – 41'   2:0 Руан – 55'   3:0 Мартинес – 58'   3:1 Энрике – 63'   3:2 Фраттези – 77'   4:2 Лукаку – 89'
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