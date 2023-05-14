Чалов отправлял сердечки трибунам, Акинфеева сравнили со стеной. Фото победы ЦСКА

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13 мая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Торпедо». Игра завершилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

Счёт был открыт уже на пятой минуте встречи: отличился нападающий армейцев Фёдор Чалов. На 38-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков увеличил преимущество своей команды, а в добавленное ко второму тайму время Чалов довёл счет до разгромного, оформив дубль.

Отметиться дублем мог и Обляков, однако арбитр Виталий Мешков не засчитал его гол на 76-й минуте из-за положения «вне игры».

Набрав 54 очка, ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками — последнее. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит».

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.