«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в первом матче Месси после отстранения

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Аяччо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе «ПСЖ» отметились Фабиан Руис, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. Ещё один гол соперники забили в свои ворота. Матч команд в первом круге также завершился победой «ПСЖ» (3:0).

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ». Ранее аргентинский игрок был отстранён от команды после поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 81 очко и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть баллов. «Аяччо» находится на 18-м месте, команда набрала 23 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Осером», а «Аяччо» — с «Ренном».