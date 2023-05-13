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«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в первом матче Месси после отстранения

«ПСЖ» разгромил «Аяччо» в первом матче Месси после отстранения
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Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Аяччо». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе «ПСЖ» отметились Фабиан Руис, Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе, отметившийся дублем. Ещё один гол соперники забили в свои ворота. Матч команд в первом круге также завершился победой «ПСЖ» (3:0).

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ». Ранее аргентинский игрок был отстранён от команды после поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 81 очко и опережая идущий вторым «Ланс» на шесть баллов. «Аяччо» находится на 18-м месте, команда набрала 23 очка. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Осером», а «Аяччо» — с «Ренном».

Франция - Лига 1. 35-й тур
13 мая 2023, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Аяччо
Аяччо
1:0 Руис – 22'   2:0 Хакими – 33'   3:0 Мбаппе – 47'   4:0 Мбаппе – 54'   5:0 Юссуф – 73'
Удаления: Хакими – 77' / Мангани – 80'
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