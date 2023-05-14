Зарема Салихова: Абаскаль — третий тренер, который мучится от судейства
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала отказ тренера красно-белых Гильермо Абаскаля общаться с журналистами после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1).
«Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучится от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги.
Этой системе нужен пул тренеров, которые ходят по кругу из одного клуба в другой. Новые лица не нужны. Выдавливается любой, который работает не по их правилам», – сказала Салихова Metaratings.
В концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после того, как защитник Даниил Денисов получил вторую жёлтую карточку. Красно-белые находятся на четвёртом месте в РПЛ.
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