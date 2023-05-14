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Кейн повторил рекорд Салаха по числу матчей с забитыми мячами в течение одного сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил в 24 турах английской Премьер-лиги, повторив тем самым рекорд форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Гарри Кейн отметился забитым мячом в ворота «Астон Виллы» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (1:2).

Тем самым нападающий «шпор» повторил рекорд АПЛ. В таком же количестве матчей в течение одного сезона, состоящего из 38 встреч, забивал только игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В оставшихся матчах сезона-2022/2023 «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом» и «Лидсом». В 36 встречах английской Премьер-лиги Кейн забил 27 мячей.

В каждом из последних четырёх сезонов этого хватило бы, чтобы завоевать «Золотую бутсу». В нынешнем сезоне нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил уже 35 голов.