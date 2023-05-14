Сергеев целовал кубок на крыше автобуса, фаер-шоу от фанатов. Фото чествования «Зенита»

13 мая в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения «Зенита», досрочно выигравшего чемпионат России по футболу. Чествование команды прошло по окончании матча с «Краснодаром», завершившегося со счётом 2:2

Форвард хозяев Малком открыл счёт на 15-й минуте встречи, но после перерыва полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц восстановил равновесие. К 58-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Алексея Ионова. Сине-бело-голубые были близки к поражению, но на 90+6-й минуте голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов допустил ошибку и Матео Кассьерра свёл игру к ничьей.

По окончании встречи на «Газпром-Арене» состоялась церемония награждения «Зенита», для которого это чемпионство стало пятым подряд и десятым в истории. После торжественной части игроки, тренеры и персонал команды приняли участие в чемпионском параде на улицах Санкт-Петербурга.

Лучшие кадры с празднования чемпионства «Зенита» — в нашей фотоподборке.