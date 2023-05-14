Далер Кузяев: нельзя устать от чемпионств

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу команды в чемпионате России.
«Эмоции положительные! Очень рады тому, что стали чемпионами пятый раз подряд, что добыли эту звезду. Игра в матче с «Краснодаром», конечно, не лучшая с нашей стороны, но мы стали чемпионами, и это главное.
Можно ли устать от чемпионств? Конечно, нельзя. Быстро привыкаешь к хорошему, после победы в чемпионате больше не хочется занимать другое место. Каждый сезон мы начинаем с задачей выиграть чемпионат.
Какое из чемпионств далось сложнее? Каждый из пяти последних раз мы становились чемпионами досрочно, за три-четыре тура, но я не могу выделить какой-то особенно сложный сезон для нас. Все они были замечательными, поэтому не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Кузяева сайт «Зенита».
- 14 мая 2023
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:28
-
00:27
-
00:23
-
00:09
-
00:04
-
00:01
- 13 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:22
-
22:18
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04