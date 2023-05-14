Далер Кузяев: нельзя устать от чемпионств

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«Эмоции положительные! Очень рады тому, что стали чемпионами пятый раз подряд, что добыли эту звезду. Игра в матче с «Краснодаром», конечно, не лучшая с нашей стороны, но мы стали чемпионами, и это главное.

Можно ли устать от чемпионств? Конечно, нельзя. Быстро привыкаешь к хорошему, после победы в чемпионате больше не хочется занимать другое место. Каждый сезон мы начинаем с задачей выиграть чемпионат.

Какое из чемпионств далось сложнее? Каждый из пяти последних раз мы становились чемпионами досрочно, за три-четыре тура, но я не могу выделить какой-то особенно сложный сезон для нас. Все они были замечательными, поэтому не могу ответить на этот вопрос», — приводит слова Кузяева сайт «Зенита».