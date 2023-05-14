Тренер «Краснодара» Ивич подвёл итоги матча с «Зенитом»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2).
«Конечно, мы были в курсе, что наш соперник завершил свою работу в предыдущем матче. Но, безусловно, они и сегодня играли ради победы. Полагаю, мы хорошо сделали то, к чему готовились. Как по мне, по итогам первых 20–25 минут игра была примерно равна. Во втором тайме мы забили два гола, после этого стали защищать результат и больше играть назад, поскольку многие из наших игроков просили замену. Уверен, мы были близки к тому, чтобы взять три очка, но окей, это игра. Нам нужно готовить себя к следующему матчу, который состоится уже через четыре дня», — приводит слова Ивича YouTube-канал «быков».
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