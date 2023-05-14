Анчелотти — о победе над «Хетафе»: остались хорошие ощущения от игры

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти подвёл итоги матча 34-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:0).

«Непросто подготовиться к такого рода матчам. Первый тайм был не самым интенсивным, во втором мы прибавили, но команда серьёзно относилась к делу на протяжении всей игры. У нас нет другого способа хорошо подготовиться к матчу в среду (с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).

Остались хорошие ощущения от игры. Когда на поле вышли Модрич и Кроос, качество игры выросло, а Винисиус придал интенсивности в атаке. Они в форме, поэтому я их и выпустил. Команда в целом в порядке. Менди тренировался в общей группе только два раза, но он провёл хороший матч и показал, что готов к среде.

У Камавинга обычный ушиб. Ему 20 лет, он восстановится довольно быстро», — цитирует Анчелотти издание Marca.

С «Манчестер Сити» «Реал» Мадрид встретится 17 мая. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов примет стадион «Этихад». Первая встреча этих команд завершилась вничью со счётом 1:1.