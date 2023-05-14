«Вместе наблюдаем за Месси». Неймар созвонился с Суаресом во время матча «ПСЖ» с «Аяччо»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который пропускал матч 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0), опубликовал фото со стадиона.
Во время матча Неймар созвонился по видеосвязи с уругвайским форвардом Луисом Суаресом.
«Вместе наблюдаем за нашим другом Лионелем Месси», — подписал фото Неймар.
Фото: Социальные сети Неймара
Напомним, ранее Месси, Неймар и Суарес совместно выступали за «Барселону».
Отметим, для Месси этот матч стал первым после того, как он был отстранён от тренировок и матчей команды после поездки в Саудовскую Аравию.
На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 81 очко. Ближайшего преследователя в лице «Ланса» команда опережает на шесть очков.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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