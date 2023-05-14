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Лукас Васкес: «Реал» готов пойти на всё в ответном матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпион

Лукас Васкес: «Реал» готов пойти на всё в ответном матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпион
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Футболист мадридского «Реала» Лукас Васкес прокомментировал победу команды в матче с «Хетафе» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании.

«Сегодня для нас было важно одержать победу, которая позволит нам продолжить позитивную динамику и уверенно сыграть в среду. Победа всегда важна для команды.

Я очень хочу поехать в Манчестер, чтобы победить и выйти в финал. Команда знает, что нужно делать, и мы очень взволнованы и уверены, что это будет прекрасная ночь. У нас есть стремление всегда побеждать. Нам всем нравятся большие события. В среду мы собираемся пойти на всё», — приводит слова Васкеса AS.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 1:1.

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