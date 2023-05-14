Мбаппе в четвёртый раз забил 25 и более голов в сезоне Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал первым игроком за более чем 60 лет, забившим в четвёртый раз в чемпионате Франции не менее 25 голов за сезон, сообщает Goal. В субботу, 13 мая, форвард отметился дублем в игре 35-го тура Лиги 1 с «Аяччо» (5:0). Это позволило ему довести число голов в текущем чемпионате до 26. В сезоне – 2021/2022 Мбаппе забил в Лиге 1 28 голов, в сезоне – 2020/2021 – 27, а в сезоне – 2018/2019 – 33.
Ранее такое удавалось только одному французу Таде Сизовски. Он забивал 25 и более голов в сезонах – 1955/1956, 1956/1957, 1958/1959, 1959/1960 в составе парижского «Расинга».
До конца нынешнего сезона «ПСЖ» проведёт ещё три матча в Лиге 1 против «Осера», «Страсбурга» и «Клермона». Парижане лидируют в чемпионате Франции с отрывом в шесть очков от «Ланса».
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
- 14 мая 2023
-
04:01
-
03:42
-
03:33
-
03:19
-
02:55
-
02:25
-
02:13
-
02:03
-
01:47
-
01:41
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:28
-
00:27
-
00:23
-
00:09
-
00:04
-
00:01
- 13 мая 2023
-
23:56
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:33
-
23:28
-
23:19
-
23:13
-
23:05
-
23:01
-
23:01
-
22:59
-
22:49
-
22:42