Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Напавшему на тренера «Ньюкасла» болельщику «Лидса» пожизненно запретили посещать матчи

Напавшему на тренера «Ньюкасла» болельщику «Лидса» пожизненно запретили посещать матчи
Аудио-версия:
Комментарии

«Лидс Юнайтед» пожизненно дисквалифицировал болельщика, который напал на главного тренера «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау во время матча 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

«Лидс Юнайтед» может подтвердить, что после инцидента во время сегодняшнего матча с «Ньюкаслом» был произведен арест, а также выдан пожизненный запрет на посещение матчей», — приводится заявление клуба на официальном сайте.

По ходу матча болельщик смог выйти в техническую зону «Ньюкасла» и толкнул главного тренера клуба.
На данный момент «Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 31 очко. «Ньюкасл», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 66 очков.

Материалы по теме
Будущее АПЛ. Таланты Чемпионшипа, за которыми нужно следить в плей-офф
Будущее АПЛ. Таланты Чемпионшипа, за которыми нужно следить в плей-офф

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023